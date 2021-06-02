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Купальный сезон начнется в Крыму во второй половине июня

21:19 среда, 2 июня 2021
Купальный сезон начнется в Крыму во второй половине июня

фото © lastnews82.com

Купальный сезон на черноморских курортах Крыма и Краснодарского края начнется в середине июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура (воды) 22 градуса и выше прогнозируется на черноморском побережье Краснодарского края в середине июня, в Крыму – примерно на неделю позже», – сказал специалист на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

В частности, по словам Вильфанда, температура морской воды у берегов Евпатории на сегодняшний день составляет 17 градусов, в Алуште, Феодосии, Анапе и Геленджике – 18,5 градусов.

В то же время Азовское море уже достаточно прогрелось для комфортного купания, добавил он.

«В Ейске сейчас 20 градусов, в Бердянске – 22. Курортный сезон начинается на побережье Азовского моря», – сказал научный руководитель Гидрометцентра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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