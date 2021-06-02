Крымчанка «заминировала» детскую больницу из-за дня рождения сына

фото © Новости Крыма

Сотрудники полиции задержали женщину за ложное сообщение о минировании Республиканской детской клинической больницы в Симферополе.

По информации пресс-службы МВД России по РК, преступление совершила 33-летняя местная жительница.

«Накануне, отмечая день рождения своего 11-летнего сына, который находится на лечении в больнице, она употребила спиртные напитки. После этого женщина решила сообщить в медучреждение об угрозе для того, чтобы ее сына отпустили на праздник домой», - рассказали в полиции.

Женщину доставили в наркологический центр на освидетельствование, оказалось, что у нее в крови 2,21 промилле алкоголя.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Женщине грозит до полумиллиона штрафа или трех лет принудительных работ.

Как ранее сообщалось, утром в РДКБ поступил сигнал о минировании. В Минздраве Крыма сообщили, что позвонила некая выпившая женщина и заявила о минировании одного из корпусов больницы. На данный момент больница работает в штатном режиме, никаких взрывоопасных предметов на территории медучреждения не обнаружено.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин мог умереть в канаве, но его спасла собака. В Симферопольском районе среди бела дня исчез человек: 79-летний Михаил Хуторянский вышел из своего дома в селе Мазанка 28 мая, и как в воду канул.

Автором сообщения о бомбе в детской больнице Симферополя оказалась нетрезвая женщина. Личность человека, сообщившего сегодня утром о предполагаемом минировании Республиканской детской клинической больницы, установлена, медучреждение возвращается к штатному режиму работы.

В Симферополе эвакуировали детскую больницу. В Симферополе из-за звонка о минировании эвакуировали Детскую республиканскую клиническую больницу, сообщил источник в экстренных службах.

В Крыму погибли два человека в ДТП с КамАЗом. На автодороге Белогорск – Феодосия произошло столкновение автомобилей Citroen и «КамАЗ», в результате которого погибли два человека.