Происшествия
Крымчанин осужден за случайное убийство севастопольца
Пять лет проведет в колонии строгого режима житель Бахчисарая 1989 года рождения. В сентябре прошлого года он убил жителя Севастополя – как сочло следствие, по неосторожности.
Трагедия произошла в одну из ночей возле кафе «У маяка» в пос. Кача. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, мужчина нанес потерпевшему удар ногой в область головы и шеи. В результате тот получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.
Судили мужчину по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При этом суд учел ряд смягчающих обстоятельств: наличие у подсудимого двоих малолетних детей и достойный образ жизни, который, судя по характеристикам, вел добропорядочный индивидуальный предприниматель.
Но самое главное – что агрессия изначально исходила от потерпевшего. Тот, кто стал невольной причиной смерти агрессора, фактически был вынужден защищаться.
Наказанием для него стали 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
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