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Происшествия

Крымчанин осужден за случайное убийство севастопольца

Пять лет проведет в колонии строгого режима житель Бахчисарая 1989 года рождения. В сентябре прошлого года он убил жителя Севастополя – как сочло следствие, по неосторожности.

Трагедия произошла в одну из ночей возле кафе «У маяка» в пос. Кача. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, мужчина нанес потерпевшему удар ногой в область головы и шеи. В результате тот получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.

Судили мужчину по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При этом суд учел ряд смягчающих обстоятельств: наличие у подсудимого двоих малолетних детей и достойный образ жизни, который, судя по характеристикам, вел добропорядочный индивидуальный предприниматель.

Но самое главное – что агрессия изначально исходила от потерпевшего. Тот, кто стал невольной причиной смерти агрессора, фактически был вынужден защищаться.

Наказанием для него стали 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин превратил 15-летнего мальчика в своего раба. Десять лет колонии строгого режима получил по суду хозяин сельхозбазы, похитивший и принуждавший к рабскому труду 15-летнего подростка в Нижнегорском районе.

Защита Рефата Чубарова намерена обжаловать приговор крымского суда. Защита Рефата Чубарова намерена обжаловать заочный приговор Верховного суда Крыма, вынесенный 1 июня в Симферополе.

Из Крыма не разрешили вывезти книги. Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска Армянск обнаружили у мужчины незадекларированное печатное издание 1897 года.

В Симферополе суд отклонил апелляцию на арест задержанной в день акций за Навального студентки. Судья Верховного суда Крыма Оксана Шидакова отклонила апелляционную жалобу студентки Таврической академии КФУ им. Вернадского Алины Грек, задержанной силовиками в Симферополе в день акций в поддержку заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.

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