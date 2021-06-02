Крымчанин мог умереть в канаве, но его спасла собака

В Симферопольском районе среди бела дня исчез человек: 79-летний Михаил Хуторянский вышел из своего дома в селе Мазанка 28 мая, и как в воду канул.

Близкие напрасно ждали пропавшего вечером, не было его ночью, в пустых поисках и тревоге прошло утро, день.

И тогда к розыску сельчанина подключились волонтеры «ЛизыАлерт» Крым и отряда кинологов «Вектор». С первыми лучами солнце, волонтеры стали обследовать окрестности Мазанки.

На протяжении шести часов молодые люди, проверяя все возможные локации, осматривали окрестности. Старательно исполняли свою миссию и поисковые собаки, — пишет КП-Крым.

— Работали тремя расчетами: я с Носиком, Селена с Симбой и Марина с Бласко, — сообщила Наталья Бабкевич, командир отряда «Вектор».

Псу по кличке Бласко, как самому спокойному и бесконфликтному (не среагирует, даже если на него выпрыгнет агрессивная дворовая собака), доверили обследовать заросли у автобусных остановок и подзаборные кусты у домов.

— Мы вели поиск в селе, когда усталый, прихрамывающий на переднюю лапу Бласко, вдруг поднимает нос и бодро куда-то несется через высокую траву. Метрах в 15-ти от проезжей части исчезает из виду, а затем откуда-то снизу начинает обозначать, что нашел человека, — рассказала Марина Осьмуха, кинолог отряда «Вектор».

Девушка поспешила за псом и обнаружила в заросшей травой канаве пропавшего:— Так не бывает! По дороге, рядом с траншеей, где второй день лежит беспомощный человек, едет автобус, и я могу разглядеть лица пассажиров. А буквально в пяти метрах по тропинке идет несколько человек. Но вот наконец-то дедушка отзывается на мой поток вопросов. Ура, живой!

Ну, а дальше все быстро: собравшиеся односельчане, родня, очень быстро приехавшая «Скорая».

Старик вышел на привычную прогулку, но внезапно ему стало плохо, вот и свалился в канаву. Вот и пролежал там больше суток, в ожидании неминуемой смерти: сил, чтобы позвать на помощь или выбраться самому, у дедушки не было.

— Меня не покидает мысль, что собака была единственным шансом для дедушки на спасение, — и волонтер отметила, что высокая, густая трава, кустарники и довольно глубокая канава на все 100 процентов исключали возможность увидеть пострадавшего , даже используя бинокль. — Восхищаюсь своей собакой, ее отдачей и умением работать несмотря ни на что. Бласко, ты мое золото!

В паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым появилась такая запись:

— Самые искренние благодарности кинологическим расчетам отряда «Вектор». Успели, спасли! Дождался!

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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