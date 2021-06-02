Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +16
море +17

Жилплощадь

Крымчанам нужно 26 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру

15:32 среда, 2 июня 2021
Крымчанам нужно 26 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру

фото © remont-novostroiki.ru

Жителям Крыма необходимо копить деньги в течение 26 лет, чтобы приобрести однокомнатную квартиру.

Об этом сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.

Как оказалось, у республики не самый худший результат: чтобы накопить на однушку в Туве, местным жителям потребуется 67 лет. Вместе с тем, в Ненецком автономном округе и в Магаданской области этот показатель составляет всего три года, в ХМАО-Югре – пять лет, в Мурманской области — шесть лет. При этом жители некоторых регионов не смогут накопить на свое жилье и за всю жизнь, так как их доходы ниже среднедушевых по субъекту.

По данным экспертов, самая высокая расчетная стоимость квартиры на вторичном рынке в Южном федеральном округе зафиксирована в Севастополе.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Росгеология» до конца года планирует пробурить в Крыму еще полсотни скважин. «Росгеология» планирует в этом году пробурить еще 50 скважин в Крыму и Севастополе, сообщил управляющий директор «Росгеологии» Сергей Демченко на круглом столе в Совете Федерации России.

В Крыму «заморозили» строительство первого опреснителя. Решение о строительстве опреснительной установки в селе Фрунзе Сакского района в Крыму «заморожено» до тех пор, пока не будут получены результаты исследования водоносных слоев под дном Азовского моря, сообщила на круглом столе в Совете Федерации России вице-премьер российского правительства Крыма Светлана Маслова.

В Севастополе представили проект беспилотного аэротакси. На проходящей в Севастополе выставке «Интеллект машин и механизмов» российские компании «Проблемная лаборатория «Турбомашины» и НИЛ «Динамика полета и управление беспилотных авиационных систем» представили совместный проект беспилотного аэротакси, над которым они работают.

В Крыму открыли первый винный банк. В Крыму начал работать первый винный банк. Его особенность заключается в том, что любой человек может заказать и положить на хранение в банк бутылку вина из любой винодельни мира.

Происшествия
Вандалы наступают: в Севастополе изуродована стена у Памятника Затопленным кораблям

Вандалы наступают: в Севастополе изуродована стена у Памятника Затопленным кораблям фото

Очередной акт вандализма произошел напротив Памятника Затопленным кораблям.

Происшествия
Крымчанка «заминировала» детскую больницу из-за дня рождения сына

Крымчанка «заминировала» детскую больницу из-за дня рождения сына

Сотрудники полиции задержали женщину за ложное сообщение о минировании Республиканской детской клинической больницы в Симферополе.

Общество
Грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток

Грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток

Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток.

Власть
Власти Крыма сообщили о запуске информресурса для жалоб и предложений туристов

Власти Крыма сообщили о запуске информресурса для жалоб и предложений туристов

В Крыму запустили информационный ресурс «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму», который позволит туристам оставлять свои жалобы и предложения во время курортного сезона.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации