Крымчанам нужно 26 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру

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Жителям Крыма необходимо копить деньги в течение 26 лет, чтобы приобрести однокомнатную квартиру.

Об этом сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.

Как оказалось, у республики не самый худший результат: чтобы накопить на однушку в Туве, местным жителям потребуется 67 лет. Вместе с тем, в Ненецком автономном округе и в Магаданской области этот показатель составляет всего три года, в ХМАО-Югре – пять лет, в Мурманской области — шесть лет. При этом жители некоторых регионов не смогут накопить на свое жилье и за всю жизнь, так как их доходы ниже среднедушевых по субъекту.

По данным экспертов, самая высокая расчетная стоимость квартиры на вторичном рынке в Южном федеральном округе зафиксирована в Севастополе.

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