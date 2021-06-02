Какой сегодня праздник 2 июня

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Сегодня, 2 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День здорового питания (День отказа от излишеств в еде)

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День здорового питания и отказа от излишеств в еде впервые отметили в 2011 году как альтернативный ответ «дню обжорства» — Национальному дню, когда можно есть то, что хочется.

Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже банальной стала фраза: «Мы — то, что мы едим». Но она отражает суть.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде призван напомнить о том, что люди ответственны за то, чем питают свой организм. Пусть в этот день будет больше достоверной и полезной информации о том, какие пищевые привычки идут на благо здоровью и красоте, а какие вредны и опасны; как правильно построить свой рацион, чтобы он был вкусным, сбалансированным и не вел к избыточному весу.

День спутникового мониторинга и навигации

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День спутникового мониторинга и навигации – молодой и с большой перспективой праздник России. Всего лишь несколько десятилетий назад контролировать необходимые действия через спутниковые системы могли только военные ведомства. Сегодня в результате внедрения инновационных технологий во многие сферы жизнедеятельности общества количество потребителей этой услуги значительно увеличилось. Возможности спутникового мониторинга и навигаций на данный момент широко используются в хозяйственной деятельности, сфере природоохранных и экологических мероприятий. Спутниковые системы также доступны для широкого круга потребителей – простых людей.

День спутникового мониторинга и навигации отмечается в России ежегодно 2 июня. В 2021 году его справляют 10-й раз. Он носит неофициальный характер. Решение о назначении нового праздника было принято в ноябре 2011 года на форуме Gurtam – крупнейшем сообществе разработчиков, производителей оборудования спутникового контроля в РФ.

Дата праздника выбрана не случайно. 2 июня считается днем рождения ракетного полигона Байконур. В этот день в 1955 году была утверждена структура космодрома Советского Союза. Байконур стал первой космической площадкой, с которой запустили искусственный спутник планеты Земля. Но прежде чем первая ракета оторвалась от земли и вознеслась в голубое небо, была проведена огромная совместная работа ученых, исследователей-инженеров и различных смежных специалистов.

Тимофей Грядочник

Народный праздник «Тимофей Грядочник» отмечается 2 июня (по старому стилю - 20 мая). В церковном календаре это день почтения памяти святого Тимофея, князя Псковского, в миру благоверного князя Нальшанского Довмонта. Другие названия праздника: «Тимофей», «Тепловей», «Огуречник», «Огородное прясло». День Тимофея в народе прозвали Грядочником потому, что он приходил на фазу активных огородных работ. 2 июня было принято молиться святому Тимофею о хорошем урожае.

Также сегодня, 2 июня, отмечают такие праздники:

- День гражданской авиации Азербайджана

- Международный день бега (Global Running Day)

- Праздник падающих шкафов

- День запуска бумажных змеев и самолетиков

- День ананаса в Таиланде

- День выживших после рака (National Cancer Survivors Day) в США

- День любви к своему стоматологу (I Love My Dentist Day) в США

- День мороженого «Rocky Road» (National Rocky Road Day) в США

- День моряков в Исландии

- День отца в Литве

- День учителя в Венгрии

- День республики в Италии

- День железнодорожника в Словении

- День ветеранов (Decoration Day) в Канаде

- День памяти Христо Ботева в Болгарии

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Александр, Иосиф, Нина, Никита, Фалалей, Алексей, Аскалон, Астерий, Довмонт, Завулон, Сосанна, Фалассий (Фалласий).

Что происходило 2 июня в прошлые годы

1474 - рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле, возводимый мастерами Кривцовым и Мышкиным.

1537 - специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.

1851 - штат Мэн (США) первым ввел на своей территории «сухой закон».

1857 - Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.

1859 - на острове Хонсю (Япония) основан город Йокогама.

1891 - по предложению ирландца МакКрума в футболе введено пенальти.

1897 - еженедельник «New York Journal», опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».

1910 - в голландской Новой Гвинее обнаружено племя пигмеев.

1924 - все индейцы США получили американское гражданство.

1953 - коронация Елизаветы II, королевы Великобритании. Впервые осуществлялась телетрансляция данного события.

1955 - День основания космодрома Байконур.

1964 - «Роллинг Стоунз» открыла свое первое американское турне концертом на стадионе города Линн (шт. Массачусетс).

1966 - спустя 12 лет Фрэнк Синатра опять оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Strangers in the Night».

1968 - рукопись романа «Архипелаг ГУЛАГ», была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.

1981 - газета «Правда» обвинила правительство Польши в бездействии по отношении к врагам коммунизма.

1999 - Папа Иоанн Павел II благословил парковочный гараж Ватикана.

2004 - Национальный банк Белоруссии объявил конкурс на лучший графический знак национальной валюты. Победитель получит премию, а также возможность гордиться тем, что именно его знак можно будет увидеть во всех официальных сокращениях белорусского рубля.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 июня. Какие праздники будут завтра?

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