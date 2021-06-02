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Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток.

Об этом говорится в штормовом предупреждении, распространенном главным управлением МЧС по Крыму.

«Во второй половине дня и до конца суток 2 июня, в течение суток 3 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. Кроме того, возможно падение рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможны обрывы линий электропередач. Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу прошли сильные ливни, сопровождаемые шквальным ветром. Дождь размыл грунт под железнодорожными путями между Симферополем и Бахчисараем, затопил несколько районов Симферополя и первый этаж нового многопрофильного медцентра имени Семашко, а ветер повалил деревья. По данным синоптиков, выпало около 30 мм осадков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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