Гражданин Украины бросил в Крыму икону, имеющую культурную ценность

Красноперекопский районный суд признал собственностью России две иконы, которые ранее были изъяты у гражданина Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«При осуществлении таможенного контроля автомобиля гражданина Украины в пункте пропуска «Перекоп» Красноперекопского таможенного поста, в багажнике был обнаружен незаявленный товар: два предмета, внешне схожих с церковными иконами со множеством потертостей и сколов. Данные предметы были изъяты для отбора проб и образцов», - говорится в материалах дела.

Обе иконы были направлены на экспертизу, которая показала, что одна из них является культурной ценностью и создана более 50 лет назад, вторая не представляет культурной ценности и ее возраст менее полувека.

Мужчину, у которого изъяли предметы, не раз вызывали в Крымскую таможню, чтобы он забрал иконы, однако он игнорировал приглашения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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