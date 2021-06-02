Происшествия
Гражданин Украины бросил в Крыму икону, имеющую культурную ценность
Красноперекопский районный суд признал собственностью России две иконы, которые ранее были изъяты у гражданина Украины.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«При осуществлении таможенного контроля автомобиля гражданина Украины в пункте пропуска «Перекоп» Красноперекопского таможенного поста, в багажнике был обнаружен незаявленный товар: два предмета, внешне схожих с церковными иконами со множеством потертостей и сколов. Данные предметы были изъяты для отбора проб и образцов», - говорится в материалах дела.
Обе иконы были направлены на экспертизу, которая показала, что одна из них является культурной ценностью и создана более 50 лет назад, вторая не представляет культурной ценности и ее возраст менее полувека.
Мужчину, у которого изъяли предметы, не раз вызывали в Крымскую таможню, чтобы он забрал иконы, однако он игнорировал приглашения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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