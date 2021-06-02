Дмитрий Медведев упрекнул Запад в решении «все сжечь дотла» из-за Крыма

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Бывший президент и премьер-министр России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев считает, что за последние годы отношения между Москвой и странами Запада «драматически ухудшились» и сейчас во многом хуже, чем во времена холодной войны.

В интервью газете «Коммерсантъ» Медведев, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности, высказал мнение, что все «устали от конфронтации» между Россией и Западом. При этом Медведев считает, что эту «спираль конфронтации» раскрутила не Россия.

По словам бывшего президента и премьера, даже реагируя на присоединение Крыма Запад мог бы действовать «более тонко, умно», но предпочел «все сжечь дотла». При этом Медведев оговорился: «Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые» (именно такое выражение употребил в одном из своих выступлений президент Владимир Путин, сказав, что российские власти «белые и пушистые» в противостоянии с Западом).

Медведев сравнил нынешнюю ситуацию с временами 1960–80-х годов, когда также существовала конфронтация между Западом и Советским Союзом, однако сторонам, по его словам, удавалось находить компромиссы.

«К сожалению, наши партнеры на Западе слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор», – посетовал Медведев. По его словам, во времена холодной войны Запад не вводил индивидуальные санкции «в отношении Хрущева или Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного совета», сейчас же санкции против российских руководителей вводятся, и тем самым, по мнению Медведева, Запад обрывает каналы коммуникации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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