Четыре дня дождей в Крыму: синоптики «обрадовали» прогнозом

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В ближайшие четверо суток, с четверга по воскресенье, в районе столицы Крыма ожидаются ливневые дожди, в общей сложности за это время на территории Симферополя и окрестностей может выпасть больше месячной нормы осадков.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Ливневые дожди, задержавшиеся в среду, с лихвой дойдут до Крыма в четверг и будут идти каждый день до конца недели, предрек специалист.

«Завтра ливень будет сильной интенсивности, до 10 мм. В пятницу – еще 10 мм. В субботу и в воскресенье – 12 и 7 мм соответственно. То есть, в общей сложности за ближайшие четверо суток на полуострове в столице ожидается до 44 мм осадков – это 115% месячной нормы, она у нас 35 мм. А местами, к северо-востоку и востоку от Симферополя, до 50 мм за ближайшие четверо суток», - обрисовал погодную ситуацию синоптик.

При этом дожди не будут сопровождаться грозами или градом – к этому не располагает установившаяся мощность облаков. А вот аномально низкие для июня температуры задержатся, как минимум, до конца недели.

«В четверг и, по сути, до конца недели синоптическая ситуация будет определяться тыловой частью довольно активного циклонического вихря. Соответственно, в этот тыл с севера будут поступать все новые и новые порции не по сезону прохладного воздуха. Здесь в лучшем случае придется рассчитывать на +10…+15 градусов ночью и +15…+20 градусов днем, - предупредил Тишковец. – Температурный режим очень низкий, практически на 7-8 градусов холоднее, чем должно быть в это время года».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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