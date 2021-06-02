Бухгалтера управляющей компании в Крыму обвиняют в присвоении двух миллионов рублей

Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит дело 62-летней жительницы города Севастополя, которая обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщает прокуратура города, с апреля 2018 года по август 2019 года бывший главный бухгалтер управляющей компании «Центр» с помощью «Клиент-Банка» направляла заявки на получение денежных средств от 30000 до 270000 рублей наличными, удостоверяла документы у генерального директора, не осведомленного о ее преступных намерениях, затем получала в кассе банка деньги.

Однако, получив деньги организации, бухгалтер не вносила их в кассу предприятия, а тратила на собственные нужды.

Как было установлено Главным следственным управлением СК РФ, переложить с безналичного счета предприятия наличными в свой карман бухгалтер успела более 2 млн. рублей. Такая жадность заинтересовала не только прокуратуру и СК, но и УМВД, а также УФСБ по Севастополю и Республике Крым.

Приняты меры для возмещения бывшим бухгалтером причиненного материального ущерба.

В тексте использованы материалы: Форпост

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