Автором сообщения о бомбе в детской больнице Симферополя оказалась нетрезвая женщина

Личность человека, сообщившего сегодня утром о предполагаемом минировании Республиканской детской клинической больницы, установлена, медучреждение возвращается к штатному режиму работы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

«Рано утром, в 7.40, поступил звонок от женщины в нетрезвом состоянии о том, что через некоторое время будет заминировано здание Республиканской детской клинической больницы, – рассказал Остапенко. – Незамедлительно на объект были вызваны и прибыли все соответствующие службы. Фактически эвакуация не проводилась. Частично были выведены некоторые отделения на территорию больницы, пока работали соответствующие службы».

Министр уточнил, что, по имеющейся у него информации, личность звонившей установлена. На данный момент детская больница возвращается к работе в штатном режиме.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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