Происшествия
Автором сообщения о бомбе в детской больнице Симферополя оказалась нетрезвая женщина
Личность человека, сообщившего сегодня утром о предполагаемом минировании Республиканской детской клинической больницы, установлена, медучреждение возвращается к штатному режиму работы.
Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.
«Рано утром, в 7.40, поступил звонок от женщины в нетрезвом состоянии о том, что через некоторое время будет заминировано здание Республиканской детской клинической больницы, – рассказал Остапенко. – Незамедлительно на объект были вызваны и прибыли все соответствующие службы. Фактически эвакуация не проводилась. Частично были выведены некоторые отделения на территорию больницы, пока работали соответствующие службы».
Министр уточнил, что, по имеющейся у него информации, личность звонившей установлена. На данный момент детская больница возвращается к работе в штатном режиме.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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