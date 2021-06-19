Жителя Симферополя убили из-за автозапчастей

Уголовное дело было возбуждено против 32-летнего местного жителя, который под предлогом продажи дорогостоящих автозапчастей убил своего знакомого и спрятал его тело.

Долгое время симферополец числился пропавшим без вести, рассказали в пресс-службе Главного следственного управления следственного комитета России по РК и Севастополю.

Следствие установило, что 11 июня мужчина отправился на встречу со своим знакомым-работником автосервиса, чтобы купить у него дорогостоящие детали к автомобилю.

Таким образом продавец знал, что у покупателя на руках будет крупная сумма денег.

Встречу торговец назначил на съемной квартире в Симферополе, где он убил и ограбил свою жертву.

«После этого злоумышленник уничтожил, принадлежащий потерпевшему телефон, а тело завернул в полиэтиленовый материал, вывез на специально арендованном автомобиле в лесополосу в 10 км от Симферополя, где выбросил», — рассказали в пресс-службе.

Тем не менее правоохранители сумели установить картину всего случившегося, а убийце теперь предстоит отвечать перед судом по закону.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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