Происшествия
Жителя Симферополя убили из-за автозапчастей
Уголовное дело было возбуждено против 32-летнего местного жителя, который под предлогом продажи дорогостоящих автозапчастей убил своего знакомого и спрятал его тело.
Долгое время симферополец числился пропавшим без вести, рассказали в пресс-службе Главного следственного управления следственного комитета России по РК и Севастополю.
Следствие установило, что 11 июня мужчина отправился на встречу со своим знакомым-работником автосервиса, чтобы купить у него дорогостоящие детали к автомобилю.
Таким образом продавец знал, что у покупателя на руках будет крупная сумма денег.
Встречу торговец назначил на съемной квартире в Симферополе, где он убил и ограбил свою жертву.
«После этого злоумышленник уничтожил, принадлежащий потерпевшему телефон, а тело завернул в полиэтиленовый материал, вывез на специально арендованном автомобиле в лесополосу в 10 км от Симферополя, где выбросил», — рассказали в пресс-службе.
Тем не менее правоохранители сумели установить картину всего случившегося, а убийце теперь предстоит отвечать перед судом по закону.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе онлайн-педофил пойдет под суд за растление ребенка. 26-летний севастополец пойдет под суд за растление несовершеннолетней из Екатеринбурга посредством социальной сети, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Крымчанин пырнул ножом своего соседа по комнате. 42-летнего ранее судимого жителя Сакского района будут судить за то, что он ранил ножом своего соседа по комнате, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
В Крыму муж украл у супруги золотые украшения на 120 тысяч рублей. Полиция быстро нашла вора, похитившего у керчанки золото на 120 тысяч рублей. Им оказал муж 36-летеей жительницы города-героя.
Крымчанка украла у родных 2,5 тонны лаванды и скрылась в Питере. Полицейские задержали 27-летнюю крымчанку, которая украла урожай лаванды у своих родственников, продала его и сбежала в Санкт-Петербург.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 18 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 166 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Жители Ялты выловили огромного осетра в центре города во время наводнения видео
Прохожие оказались шокированы неожиданным уловом и спрашивали, где мужчины поймали такую рыбу.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
17 часов назад
Когда в Ялте и Керчи восстановят подачу электроэнергии
Ситуация по восстановлению энергоснабжения в пострадавших от стихии населенных пунктах Крыма находится на особом контроле комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения правительства РФ.