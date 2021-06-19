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Потоп в Крыму

Жители Ялты выловили огромного осетра в центре города во время наводнения

08:11 суббота, 19 июня 2021
Ялта
Жители Ялты выловили огромного осетра в центре города во время наводнения

фото © Новости Крыма

Прохожие оказались шокированы неожиданным уловом и спрашивали, где мужчины поймали такую рыбу.

В ответ один из «рыбаков» отметил, что достал ее на улицах Ялты среди затонувших машин.

В центре Ялты местные жители во время потопа выловили огромного осетра. Очевидцы удивились такому улову и решили сфотографировать и снять на видео мужчин с большой рыбой.

На кадрах видно, что двое молодых людей несут по затопленной улице огромного осетра. Судя по всему, рыба была достаточно тяжелой, поскольку мужчины тащили ее вдвоем.

Прохожие оказались шокированы неожиданным уловом и спрашивали, где мужчины поймали такую рыбу. В ответ один из «рыбаков» отметил, что достал ее на улицах Ялты среди затонувших машин.

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