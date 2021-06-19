Завалы мусора начали убирать с пляжей Ялты

Завалы мусора после вчерашнего потопа начали разбирать на пляжах Ялты.

Об этом сообщил замглавы администрации города Сергей Стрельбицкий.

«Мы сейчас проводим эту работу, самое главное – очистить их от того мусора, который скопился в связи с погодными условиями. И тогда мы будем уже видеть, какой ущерб был нанесен», – цитирует Стрельбицкого «Интерфакс-Юг».

Приводить инфраструктуру Ялты в порядок помогают все службы. «Надеюсь, это будет сделано в ближайшее время. Видя, как работают, думаю, это реально», – добавил он.

Прошедший вчера ливень и последовавший за ним потоп размыл городские пляжи и смыл в море гальку и часть пляжной инфраструктуры. Туристические объекты пока закрыты для посещения, заявили в городской администрации.

По данным МЧС, в Ялте подтоплено 82 объекта, из которых 13 – социально значимых. Эвакуирован из мест подтопления в городе 281 человек, из них 46 – дети. Без света находятся 1,2 тысячи человек. Вода не подается, работает 8 водовозок. Водоснабжение планируют возобновить к вечеру.

18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Травмировано 18 человек, один человек погиб, один – пропал без вести.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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