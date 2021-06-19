Воздух в Севастополе становится «промышленным»

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В Севастополе зафиксирован значительный рост промышленного загрязнения воздуха в 2020 году. В сравнении с прошлым годом темп роста вредных выбросов предприятий в нашем регионе стал рекордным по стране и составил 135%.

Об этом свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Несмотря на снижение вредных выбросов в целом по стране, в половине регионов промышленные загрязнения воздуха в пандемическом году все-таки возросли. Худшую динамику год к году показал Севастополь (рост выбросов на 135,6%, до 6,9 тыс. тонн)», — отмечается в результатах исследования.

Правда, эксперты связывают это не с резко возросшим количеством предприятий или большей загрузкой имеющихся — главной причиной исследователи называли актуализацию статистической информации и массовое выявление в регионе ранее действовавших предприятий-загрязнителей, которые прежде не сдавали отчетность.

Рост количества предприятий-загрязнителей в Севастополе (который, к слову, считается регионом с невысоким уровнем социально-экономического развития) составил 258% — до 247 объектов. Похожая ситуация, по данным FinExpertiza, наблюдается в Чечне (+242%, до 65 объектов), Тыве (+235%, до 104 объектов), а также Ивановской области (+115%, до 543 объектов).

Примечательно, что с официальной статистикой данные аудиторско-консалтинговой сети сходятся лишь частично. В докладе департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя по итогам 2020 года действительно указано, что объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников составили 6882 тонны, однако в сравнении с 2019 годом (5511 тон) рост составил не 135,6%, а чуть менее 25%. При этом в сравнении с объемом выбросов в 2018 году (3034 тоны) рост и правда внушителен — 126,8%.

В тексте использованы материалы: Форпост

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