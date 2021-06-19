Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +27
море +17

Потоп в Крыму

Водоснабжение Ялты обещают восстановить к вечеру

11:13 суббота, 19 июня 2021
Ялта

Водоснабжение населенных пунктов городского округа Ялта планируют восстановить к вечеру.

Об этом журналистам сообщил министр ЖКХ республики Сергей Донец.

«В 11.00 начнем заполнять систему, после заполнения системы начнем подавать в дома Большой Ялты. Ориентировочно вода в квартирах появится к вечеру», – сообщил Донец.

Водоснабжение Ялты было нарушено из-за прошедшего накануне ливня. Часть жителей округа также находится без света.

По данным МЧС, в Ялте подтоплено 82 объекта, из которых 13 – социально значимых. Эвакуирован из мест подтопления в городе 281 человек, из них 46 – дети. Без света находятся 1,2 тысячи человек – это 330 частных и 4 многоквартирных дома. Вода не подается, работает 6 водовозок.

18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Число травмированных от потопа в Ялте возросло до 18, один человек погиб, один – пропал без вести.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Когда в Ялте и Керчи восстановят подачу электроэнергии. Ситуация по восстановлению энергоснабжения в пострадавших от стихии населенных пунктах Крыма находится на особом контроле комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения правительства РФ.

В подтопленном Крыму строят дамбы и обводные каналы для сброса воды. В Керчи и Ленинском районе Крыма продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, вызванного обильными ливнями в ночь на четверг.

Город без воды: стихия отрезала Севастополь от водохранилища. В Севастополе временно прекращена подача питьевой воды из основного источника – Чернореченского водохранилища в Байдарской долине.

Почти 90 случаев подтопления жилых домов зарегистрировано в Ялте. Службы МЧС зарегистрировали 87 фактов подтопления жилых строений в Ялте, из них 63 – это частные дома и 24 – многоквартирные.

Потоп в Крыму
Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа

Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа

Из центра Ялты ушла вода, движение транспорта восстановлено.

Потоп в Крыму
Турагент из России обрадовалась потопу в Ялте, посчитав его лучше Нового года и секса

Турагент из России обрадовалась потопу в Ялте, посчитав его лучше Нового года и секса

Директор туристического агентства из Уфы Мария Сухарева обрадовалась потопу в Ялте.

Потоп в Крыму
В Крыму сносят постройки, чтобы отвести воду от жилых домов

В Крыму сносят постройки, чтобы отвести воду от жилых домов

В результате аномального ливня и вызванного им паводка в южнобережном поселке Кореиз подтоплено около десятка домовладений.

Общество
Какой сегодня праздник 19 июня

Какой сегодня праздник 19 июня фото

Сегодня, 19 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации