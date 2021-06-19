Водоснабжение Ялты обещают восстановить к вечеру

Водоснабжение населенных пунктов городского округа Ялта планируют восстановить к вечеру.

Об этом журналистам сообщил министр ЖКХ республики Сергей Донец.

«В 11.00 начнем заполнять систему, после заполнения системы начнем подавать в дома Большой Ялты. Ориентировочно вода в квартирах появится к вечеру», – сообщил Донец.

Водоснабжение Ялты было нарушено из-за прошедшего накануне ливня. Часть жителей округа также находится без света.

По данным МЧС, в Ялте подтоплено 82 объекта, из которых 13 – социально значимых. Эвакуирован из мест подтопления в городе 281 человек, из них 46 – дети. Без света находятся 1,2 тысячи человек – это 330 частных и 4 многоквартирных дома. Вода не подается, работает 6 водовозок.

18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Число травмированных от потопа в Ялте возросло до 18, один человек погиб, один – пропал без вести.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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