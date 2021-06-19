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Происшествия

Во все тяжкие: у севастопольца дома нашли 15 кустов конопли

В Севастополе задержали местного жителя, выращивавшего марихуану.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Оперативники выяснили, что в комнате съемной квартиры по проспекту Генерала Острякова 37-летний севастополец оборудовал лабораторию по выращиванию растений, содержащих наркотические вещества. Подозреваемый организовал в помещении систему полива, установил кондиционеры, вентиляцию и специальное освещение.

При обыске квартиры полицейские нашли и изъяли 15 кустов конопли и вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что найденное вещество – марихуана общей массой около 400 граммов.

Также сотрудники МВД изъяли электронные весы, зип-пакеты, удобрения для наркосодержащих растений и другое оборудование, необходимое для изготовления наркотических средств.

«В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление других фактов противоправной деятельности фигуранта, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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