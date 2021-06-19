Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи ● Число травмированных в Ялте из-за потопа снова возросло ● Эвакуированных из зон подтопления в Крыму заставили сдавать тесты на коронавирус ● В Ялте открыт сбор средств пострадавшим от чрезвычайной ситуации ● В Ялте подтоплены десятки отелей
Власти заявили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено
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Подача электроэнергии жителям Крыма после наводнения восстановлена в полном объеме.
Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики России.
«19 июня в 18.00 восстановительные работы в сетях 6-10 кВ и 0,4 кВ завершены, всем потребителям подано напряжение», – сообщили в пресс-службе.
Отключения проходили 17-18 июня из-за грозы и ливня, сообщили в минэнерго. «Максимально без электроснабжения оставались 26 200 человек. Мощность отключенных потребителей составляла 12,8 МВ», – отметили в пресс-службе.
Работы по восстановлению подачи электричества вели 93 бригады – почти 300 человек и больше сотни единиц техники.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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