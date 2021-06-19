Власти запретили купаться в акватории Ялты

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Несмотря на то, что ялтинские пляжи оказались сильно повреждены в результате паводков, а морская вода приобрела коричневый оттенок из-за сошедших в море селевых потоков, веб-камеры установленные на набережной Ялты фиксируют на местном побережье загорающих и купающихся людей.

Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, отметила, что морские купания в районах, подвергшихся подтоплению, категорически запрещены.«Купание категорически запрещено. Везде стоят предупреждающие щиты», - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе администрации Ялты, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по ЧС. Запрет на купание сохранится до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«Запретить использование зон рекреации (пляжей) с установкой запрещающих знаков до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с проведением последующей санитарной очистки (дезинфекции) территории пляжей и получения результатов лабораторного контроля качества воды и грунта», - сказано в документе, принятом комиссией.

При этом специалисты Роспотребнадзора настаивают, что игнорирование запрета может привести к неприятным последствиям для здоровья.

«После паводков и схода селевых потоков не рекомендуется купаться в море. Когда грунт вместе с грязью и песком попадает в море, происходит общее микробное загрязнение. Видеть, что вода грязная, и все равно купаться в ней - это, мягко говоря, очень не осмотрительно», - пояснил представитель Роспотребнадзора Василий Мизин.

Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк сообщил журналистам о том, что в результате ливней пляжи Ялты оказались сильно повреждены, а меры по их восстановлению будут приняты поле проведения первоочередных работ по налаживанию жизнеобеспечения города.

«Ведутся переговоры с руководителями крымских карьеров о предоставлении бесплатно материала для подсыпки пляжей», - сказал Черняк.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о последствиях стихии. По ее данным, в результате наводнения пострадали 18 человек, одна женщина пропала без вести, число погибших не увеличилось со вчерашнего дня – стихия унесла одну человеческую жизнь.

Селевые потоки сошли в поселках Голубой залив, Ореанда, Ливадия-2, по улицам Курчатова, Бахчисарайское шоссе, на трассе Гончарное-Ялта, в Гурзуфе и Кореизе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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