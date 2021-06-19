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Потоп в Крыму

Власти Севастополя планирует отключить воду горожанам и этой ночью

Власти Севастополя планирует отключить воду горожанам и этой ночью

фото © Podrobnosti.ua

Ограничение водоснабжения возможно в Севастополе и этой ночью.

Об этом журналистам рассказал вице-губернатор города Николай Жигулин.

«Нам предстоят все-таки ограничения по воде и этой ночью. Это связано с тем, что у нас идет очень мутный сток. Мы эту воду не берем для снабжения города, занимаемся отбором воды из подземных источников. Возможно отключения воды будут с 0.00 до 7.00 утра. Учитывая городской слабый водозабор в ночное время, я думаю, что не все горожане почувствуют какое-либо неудобство, но все-таки предупреждаю, что такая вынужденная мера возможна», – сообщил Жигулин.

Минувшей ночью в Севастополе также отключали воду в этот же период времени. Эту меры объяснили повышенной мутностью воды в водохранилище.

Сильные осадки выпали накануне не только в Ялте, но и Севастополе. В самом городе – больше одной месячной нормы, на мысе Херсонес – две.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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