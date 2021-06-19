Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Подача питьевой воды в Ялте откладывается до полуночи ● Потоп уничтожил департамент соцзащиты Ялты ● Власти запретили купаться в акватории Ялты ● Прорыв дамбы, затопленные села и школа: последствия ливня в Севастополе ● Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа
Власти Севастополя планирует отключить воду горожанам и этой ночью
фото © Podrobnosti.ua
Ограничение водоснабжения возможно в Севастополе и этой ночью.
Об этом журналистам рассказал вице-губернатор города Николай Жигулин.
«Нам предстоят все-таки ограничения по воде и этой ночью. Это связано с тем, что у нас идет очень мутный сток. Мы эту воду не берем для снабжения города, занимаемся отбором воды из подземных источников. Возможно отключения воды будут с 0.00 до 7.00 утра. Учитывая городской слабый водозабор в ночное время, я думаю, что не все горожане почувствуют какое-либо неудобство, но все-таки предупреждаю, что такая вынужденная мера возможна», – сообщил Жигулин.
Минувшей ночью в Севастополе также отключали воду в этот же период времени. Эту меры объяснили повышенной мутностью воды в водохранилище.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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