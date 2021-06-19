Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Жители Ялты выловили огромного осетра в центре города во время наводнения ● Один погибший, более десяти пострадавших: итоги потопа в Ялте ● Синоптик рассказал об особенностях циклона над Крымом ● Ущерб колоссальный: власти не обещают быстрого возвращения жизни в Ялте в привычное русло ● Страховые не выплатят компенсации владельцам утонувших машин в Крыму
В Ялте во время наводнения пропала без вести женщина, 18 человек получили травмы
На данный момент в Ялте подтоплен 101 дом, откачана вода из 43. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она уточнила, что было обесточено 7211 абонентов, из них подключено уже 6662. Отключено от газоснабжения: 235 абонента.
«Вследствие ЧС получили травмы 18 человек. Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт. Краснокаменка) одна женщина пропала без вести — ведутся поиски», — рассказала Павленко.
Всего в городе эвакуировали 608 человек, из них 50 детей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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