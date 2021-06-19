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Потоп в Крыму

В Ялте во время наводнения пропала без вести женщина, 18 человек получили травмы

10:17 суббота, 19 июня 2021
Ялта

На данный момент в Ялте подтоплен 101 дом, откачана вода из 43. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она уточнила, что было обесточено 7211 абонентов, из них подключено уже 6662. Отключено от газоснабжения: 235 абонента.

«Вследствие ЧС получили травмы 18 человек. Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт. Краснокаменка) одна женщина пропала без вести — ведутся поиски», — рассказала Павленко.

Всего в городе эвакуировали 608 человек, из них 50 детей.

 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Машина в Ялте перевернулась и уплыла. На видео показаны устрашающие последствия мощнейшего ливня на ЮБК.

В Ялте затопило крокодиляриум, часть животных не смогли эвакуировать. Крокодиляриум, который находится в цокольном этаже здания в центре Ялты, затопило под самый потолок.

Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина. Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.

Несколько гостиниц в Ялте подтоплены и обесточены. Несколько средств размещения в Ялте оказались подтопленными после ливня, электроснабжение в них отключено.

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