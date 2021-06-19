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Потоп в Крыму

В Ялте подтоплены десятки отелей

17:16 суббота, 19 июня 2021
Ялта
В Ялте подтоплены десятки отелей

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Более 10 отелей в Ялте оказались в зоне подтопления.

Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Сейчас в Ялте больше 20 тысяч гостей, которые находятся в наших средствах размещения. У нас информация о 13 небольших подтоплениях отелей, в двух случаях – более заметные. В некоторых случаях пришлось туристов переселить в другой отель… Ничего туристическому сезону не угрожает, в ближайшие дни Ялта будет приведена в порядок и снова будет радовать и жителей Крыма, и жителей Ялты, и наших гостей», – сообщил Волченко.

В пресс-службе минкурортов уточнили, что массовых отказов от брони крымские объекты размещения не фиксируют. «Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме», – заявили в пресс-службе.

По словам Волченко, со всеми отелями и другими средствами размещения установлена связь. «Нигде нет проблем ни с питьевой, ни с технической водой, ни с водоснабжением как таковым – везде есть резервные мощности и решен вопрос энергоснабжения: там, где его нет централизованного, работают генераторы», – отметил он.

Накануне сообщалось, что из-за непогоды в наибольшей степени пострадали отели «Ореанда» и «Бристоль» – постояльцев эвакуировали.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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