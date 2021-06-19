Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте подтоплены десятки отелей ● Следующая неделя в Крыму пройдет без погодных потрясений ● Завалы мусора начали убирать с пляжей Ялты ● Власти Севастополя планирует отключить воду горожанам и этой ночью ● Подача питьевой воды в Ялте откладывается до полуночи
В Ялте открыт сбор средств пострадавшим от чрезвычайной ситуации
Все желающие могут финансово поддержать жителей Ялты, пострадавших от наводнения.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации курортной столицы Крыма.
Реквизиты для добровольных пожертвований:
Получатель:
УФК по Республике Крым (Администрация города Ялта Республики Крым,л/с 04753206320)БИК: 013510002
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым в г.
Симферополь
Номер казначейского счета (р/с) : 03100643000000017500
ЕКС (кор.сч.): 40102810645370000035
ИНН 9103012029
КПП 910301001
ОКТМО 35729000
КБК 903 2 07 04050 04 0050 150
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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