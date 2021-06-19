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Потоп в Крыму

В Ялте открыт сбор средств пострадавшим от чрезвычайной ситуации

17:45 суббота, 19 июня 2021
Ялта

Все желающие могут финансово поддержать жителей Ялты, пострадавших от наводнения.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации курортной столицы Крыма.

Реквизиты для добровольных пожертвований:

Получатель:

УФК по Республике Крым (Администрация города Ялта Республики Крым,л/с 04753206320)БИК: 013510002

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ  БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым в г.

Симферополь

Номер казначейского счета (р/с) : 03100643000000017500

ЕКС (кор.сч.):  40102810645370000035

ИНН 9103012029

КПП 910301001

ОКТМО 35729000

КБК 903 2 07 04050 04 0050 150

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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