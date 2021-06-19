В Симферополе увеличили количество «антикоронавирусных» патрулей

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В Симферополе увеличили количество мониторинговых групп, выявляющих нарушения антикоронавирусных мер в местах скопления людей.

Об этом рассказал глава администрации Валентин Демидов. Сейчас в городе 20 таких групп.

«Мы совместно с МВД увеличили количество межведомственных мониторинговых групп, в состав которых входят представители полиции и администрации города. Они осуществляют контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в торговых сетях, объектах бытового обслуживания населения и других мест скопления людей. Особое внимание уделяется общественному транспорту. Тщательно проверяется, как соблюдают меры сами владельцы точек: мониторится наличие дезсредств, рециркуляторов, частота дезинфекции помещений и соблюдение соцдистанции», - отметил Демидов.

Он уточнил, что только за прошлую неделю было составлено и направлено в Роспотребнадзор 40 материалов на юрлиц, не соблюдавших антиковидные требования.

«В дальнейшем все зависит от действий Роспотребнадзора: они проверяют, исправлены ли нарушения или владелец их проигнорировал. В последнем случае к нему применяются меры административного воздействия», - подчеркнул глава Симферополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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