Власть
В Симферополе директор предприятия сокрыл почти три млн рублей
В Симферополе в суд направлено уголовное дело о сокрытии почти 3 млн рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу в отношении бывшего директора одного из предприятий города.
«По версии следствия, на протяжении 2019 года налоговые органы неоднократно выносили решения о взыскании с предприятия, возглавляемого обвиняемым, недоимок по налогам и страховым взносам на общую сумму свыше 23 млн рублей. Вместе с тем, зная о приостановке операций по арестованным счетам фирмы, обвиняемый организовал прямые расчеты между контрагентами», — рассказали в пресс-службе.
В результате его преступных действий управленца системе был причинен ущерб в размере 2,7 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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