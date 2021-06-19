В Симферополе директор предприятия сокрыл почти три млн рублей

В Симферополе в суд направлено уголовное дело о сокрытии почти 3 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу в отношении бывшего директора одного из предприятий города.

«По версии следствия, на протяжении 2019 года налоговые органы неоднократно выносили решения о взыскании с предприятия, возглавляемого обвиняемым, недоимок по налогам и страховым взносам на общую сумму свыше 23 млн рублей. Вместе с тем, зная о приостановке операций по арестованным счетам фирмы, обвиняемый организовал прямые расчеты между контрагентами», — рассказали в пресс-службе.

В результате его преступных действий управленца системе был причинен ущерб в размере 2,7 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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