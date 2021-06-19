В Крыму сносят постройки, чтобы отвести воду от жилых домов

фото © страница в Facebook главы РК Сергея Аксенова

В результате аномального ливня и вызванного им паводка в южнобережном поселке Кореиз подтоплено около десятка домовладений.

Как сообщила в телеграмм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко, комиссия по оценке ущерба начнет работу с 20 июня.

По ее словам, в настоящее время все силы брошены на ликвидацию последствий подтопления и отвод воды от жилых домов.

«Ситуация сложная, но все вопросы находятся под контролем. Мы отвели сейчас часть воды в русло реки, для того чтобы минимизировать потери для близлежащих домов. Сейчас сюда идет тяжелая техника, будем расчищать улицы», – сказала мэр Ялты.По ее словам, для того чтобы перенаправить водные потоки, придется снести одну из гаражных построек.

По информации Павленко, всего в Кореизе оказались подтопленными порядка 10 частных домовладений, несколько семей эвакуировано. «Людям будем помогать. Уже с завтрашнего дня начнет работать комиссия по оценке ущерба, ну и помогаем сейчас всем - развозим воду, расчищаем улицы, - констатировала она. - Сегодня благодаря слаженным действиям военных, МЧС, коммунальных служб и самих жителей река возвращается в свое русло. Поток значительно уменьшился. Работы продолжаются».

В Кореиз прибыл глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Янина Павленко сообщила о последствиях стихии в Ялте. По ее данным, в результате наводнения пострадали 18 человек, одна женщина пропала без вести, число погибших не увеличилось со вчерашнего дня – стихия унесла одну человеческую жизнь. Эвакуировано 608 человек , в том числе 50 несовершеннолетних. Пункты временного размещения приняли 90 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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