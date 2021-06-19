Потоп в Крыму
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Турагент из России обрадовалась потопу в Ялте, посчитав его лучше Нового года и секса
фото © rbc.ru
Директор туристического агентства из Уфы Мария Сухарева обрадовалась потопу в Ялте.
Женщину восхитило, что теперь люди будут отдыхать в отелях, а частный сектор в городе смыло. Эмоциональное видео она выложила у себя в Instagram.
«Нет, так просто не бывает! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем День туризма, лучше, чем секс: наконец-то у людей будет достойный отдых, достойные отели – Ялту смыло к … (чертям). Все, нет! Стоп, не продаем сараи!» – заявила Сухарева.
Под постом турагента опубликовано уже почти 500 комментариев, в которых женщину обвиняют в скудоумии и призывают извиниться.
«Так весело говорите: Ялту смыло. Парень молодой погиб, люди в Крым на машинах приехали и уезжать им теперь не на чем – веский повод для веселья», – написал один из комментаторов.
«Чужое горе лучше, чем что-либо??? Мне вас искренне жаль…» – поддержал другой.
«Сарай в своей голове вылечи», – посоветовал третий.
Судя по всему, бывший клиент турагента выразил недовольство предоставленными услугами. «Вы даже не удосужились нормально выбрать отель, уделить внимание своим туристам, проявить профессионализм, а теперь облили грязью весь город. Стыдно», – написал он.
Сухарева же продолжила придерживаться выбранной позиции. «Чушь – это цены на крымские сараи, ой, отели», – ответила она разочарованному клиенту.
«Именно поэтому вы радуетесь, что пострадали обычные люди, а не отели? Насколько ж нужно быть скудоумной», – нашел нестыковку в ее словах один из комментаторов.
Сухарева – совладелец и директор уфимского турагентства «Альбион».
18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Травмировано 18 человек, один человек погиб, один – пропал без вести. Из зоны подтопления пришлось эвакуировать почти 300 жителей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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