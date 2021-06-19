Турагент из России обрадовалась потопу в Ялте, посчитав его лучше Нового года и секса

фото © rbc.ru

Директор туристического агентства из Уфы Мария Сухарева обрадовалась потопу в Ялте.

Женщину восхитило, что теперь люди будут отдыхать в отелях, а частный сектор в городе смыло. Эмоциональное видео она выложила у себя в Instagram.

«Нет, так просто не бывает! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем День туризма, лучше, чем секс: наконец-то у людей будет достойный отдых, достойные отели – Ялту смыло к … (чертям). Все, нет! Стоп, не продаем сараи!» – заявила Сухарева.

Под постом турагента опубликовано уже почти 500 комментариев, в которых женщину обвиняют в скудоумии и призывают извиниться.

«Так весело говорите: Ялту смыло. Парень молодой погиб, люди в Крым на машинах приехали и уезжать им теперь не на чем – веский повод для веселья», – написал один из комментаторов.

«Чужое горе лучше, чем что-либо??? Мне вас искренне жаль…» – поддержал другой.

«Сарай в своей голове вылечи», – посоветовал третий.

Судя по всему, бывший клиент турагента выразил недовольство предоставленными услугами. «Вы даже не удосужились нормально выбрать отель, уделить внимание своим туристам, проявить профессионализм, а теперь облили грязью весь город. Стыдно», – написал он.

Сухарева же продолжила придерживаться выбранной позиции. «Чушь – это цены на крымские сараи, ой, отели», – ответила она разочарованному клиенту.

«Именно поэтому вы радуетесь, что пострадали обычные люди, а не отели? Насколько ж нужно быть скудоумной», – нашел нестыковку в ее словах один из комментаторов.

Сухарева – совладелец и директор уфимского турагентства «Альбион».

18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Травмировано 18 человек, один человек погиб, один – пропал без вести. Из зоны подтопления пришлось эвакуировать почти 300 жителей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 19 июня. Сегодня, 19 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 18 июня. Сегодня, 18 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 17 июня. Сегодня, 17 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

«А ну пошла!»: торговцы выгнали блогерш с рынка в Севастополе. «Мы с деньгами, а нас не любят!» - возмутились девушки на Центральном рынке.