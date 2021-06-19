Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Завалы мусора начали убирать с пляжей Ялты ● Власти Севастополя планирует отключить воду горожанам и этой ночью ● Подача питьевой воды в Ялте откладывается до полуночи ● Потоп уничтожил департамент соцзащиты Ялты ● Власти запретили купаться в акватории Ялты
Следующая неделя в Крыму пройдет без погодных потрясений
фото © Новости Крыма
На следующую неделю Крым ждет благоприятный прогноз погоды.
Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Температура будет превышать климатическую норму. Ночью от +13 до +18. Днем ожидается +27…+32. Особо опасных и аномальных явлений погоды не ожидается», - отметил он.
По словам специалиста, температура морской воды сейчас из-за штормовой погоды составляет +20. Из-за повышения температуры воздуха в ближайшую неделю вода прогреется до +20…+25. Такая температура является комфортной для купания, добавил Тишковец.
В четверг из-за сильного ливня затопило значительную часть Керчи, некоторым местным жителям пришлось покинуть свои дома. В ночь на пятницу ливень прошел в Ялте. Людей начали эвакуировать из затопленных районов. В ночь на субботу ливень обрушился на южнобережный поселок Кореиз. В регионе объявлен режим ЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Следующая неделя в Крыму пройдет без погодных потрясений
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