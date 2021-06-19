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Потоп в Крыму

Следующая неделя в Крыму пройдет без погодных потрясений

16:55 суббота, 19 июня 2021
Следующая неделя в Крыму пройдет без погодных потрясений

фото © Новости Крыма

На следующую неделю Крым ждет благоприятный прогноз погоды.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Температура будет превышать климатическую норму. Ночью от +13 до +18. Днем ожидается +27…+32. Особо опасных и аномальных явлений погоды не ожидается», - отметил он.

По словам специалиста, температура морской воды сейчас из-за штормовой погоды составляет +20. Из-за повышения температуры воздуха в ближайшую неделю вода прогреется до +20…+25. Такая температура является комфортной для купания, добавил Тишковец. 

В четверг из-за сильного ливня затопило значительную часть Керчи, некоторым местным жителям пришлось покинуть свои дома. В ночь на пятницу ливень прошел в Ялте. Людей начали эвакуировать из затопленных районов. В ночь на субботу ливень обрушился на южнобережный поселок Кореиз. В регионе объявлен режим ЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

МЧС продлило штормовое предупреждение о ливнях в Крыму до середины воскресенья. МЧС продлило штормовое предупреждение о сильных дождях и граде в Крыму до середины дня 20 июня.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 июня.

Синоптик рассказал об особенностях циклона над Крымом. Циклон в ближайшие дни будет уходить с территории Крыма.

Такого не было сто лет: в Ялте выпало три месячных нормы осадков. За минувшую ночь и в течение дня 18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков, что составляет три месячных нормы.

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Несмотря на то, что ялтинские пляжи оказались сильно повреждены в результате паводков, а морская вода приобрела коричневый оттенок из-за сошедших в море селевых потоков, веб-камеры установленные на набережной Ялты фиксируют на местном побережье загорающих и купающихся людей.

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Следующая неделя в Крыму пройдет без погодных потрясений

На следующую неделю Крым ждет благоприятный прогноз погоды.

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