Рядом с Крымским мостом будет построен химический гигант

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Жителей Крыма просят поддержать сбор подписей против строительства нескольких заводов по переработке природного газа и синтезу аммиака, метанола и карбамида на Тамани.

К 2029 году в 500 метрах от уреза воды и четырех километрах от Крымского моста планируется создать целый комплекс заводов по производству, синтезу и кратковременному хранению химической продукции, а также дальнейшей погрузке на морские суда.

Как рассказала общественница, жительница поселка Таманского Темрюкского района Екатерина Чеботарева, еще в 2012 году собирались открыть на берегу Керченского пролива метаноловый завод, но жителям тогда удалось отбиться от этого промышленного гиганта.

«Во-первых, в России очень мало таких песчаных пляжей с грязевыми вулканами и лечебной грязью, как у нас. Во-вторых, по Керченскому проливу проходит тектонический разлом, и на Таманском, как и Керченском, полуострове наблюдается повышенная сейсмоопасность. Здесь нельзя строить ядовитое химическое производство», — подчеркнула Чеботарева.

Так что обеспокоенные жители рассчитывают на поддержку крымчан, поскольку в случае ЧП на заводе первого класса опасности, к какому относится будущий объект, аукнется и на полуострове.

«Для производства потребуется огромное количество воды, под угрозой загрязнение Черного моря, плюс у нас есть негативный опыт Армянска, а завод в Армянске покажется детским лепетом по сравнению с Таманью», — написал на своей странице в соцсети Facebook крымский общественник Александр Талипов.

Однако, как объяснили в южном межрегиональном управлении Росприроднадзора, строительство подобного опасного производства невозможно без публичных слушаний, где большинство местных жителей должно дать согласие.

По информации Екатерины Чеботаревой, общественного обсуждения еще не было. Встреча запланирована на 27 июля этого года.

В тексте использованы материалы: Форпост

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