Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

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За 18 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 166 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 117 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4548 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 117 человек, выздоровевших за весь период - 42 205 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым вернулся к показателям февраля по COVID-19. Основными причинами роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму являются несоблюдение антиковидных ограничений и недостаточный уровень вакцинации.

В Крыму уже более 150 новых заражений. За 17 июня на территории Республики Крым подтвержден 156 случаев коронавирусной инфекции.

Ялта введет собственные антиковидные ограничения. В Ялте, которая на сегодняшний день является лидером по росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, будут введены дополнительные карантинные ограничения.

Половина привитых российской вакциной оказалась без антител. Вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» не помогла половине добровольцев сформировать иммунитет от коронавирусной инфекции.