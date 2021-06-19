Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа ● Турагент из России обрадовалась потопу в Ялте, посчитав его лучше Нового года и секса ● На Крым надвигаются новые ливни ● В Крыму сносят постройки, чтобы отвести воду от жилых домов ● МЧС продлило штормовое предупреждение о ливнях в Крыму до середины воскресенья
Прорыв дамбы, затопленные села и школа: последствия ливня в Севастополе
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В ряде муниципалитетов города затопило жилые дома, с улиц убрали десятки рухнувших деревьев.
Аномальные дожди, прошедшие в Крыму, не обошли стороной и Севастополь. Власти подсчитывают ущерб, нанесенный стихией, сообщила пресс-служба местного правительства.
Так, в Байдарской долине и Орлиновском муниципалитете затопило дома местных жителей, а также здание школы №47, где подтопило первый этаж, в том числе спортзал с новым оборудованием.
Уровень воды в водоеме «Торопова дача» поднялся настолько, что дамба не выдержала и произошел ее прорыв. Вода из него начала поступать в Гасфортовское водохранилище, где запас жидкости увеличился на 400 тысяч кубометров. Кроме того, полностью восполнился объем, который забирали зимой для экономии воды Чернореченского водохранилища.
На городских улицах из-за непогоды массово падали деревья, коммунальщики убрали 40 рухнувших насаждений. Произошли также аварии на сетях энергоснабжения, однако их последствия были устранены в короткие сроки.
Напомним, что в результате аномальных дождей в Крыму введен режим ЧС. Больше всего от наводнения пострадала Ялта, где зафиксированы жертвы среди людей, а также Керчь, некоторые районы которой ушли под воду.
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