Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 26, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью около 19 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 77 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью около 18 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью около 21 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 28, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 20 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью около 17 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью около 18 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью около 14 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 21, в Николаевке - 20, в Севастополе - 19, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 21, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 18, в Сочи - 20, в Турции - 24, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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