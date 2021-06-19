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Потоп в Крыму

Потоп уничтожил департамент соцзащиты Ялты

15:40 суббота, 19 июня 2021
Ялта

Потоки воды уничтожили всю технику и мебель департамента соцзащиты Ялты.

Об этом журналистам сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

«К сожалению, департамент (соцзащиты) Ялты практически полностью отсутствует, потому что снесло полностью всю технику и мебель. Мы сейчас экстренно организовываем новые рабочие места, привезли технику. В Центре занятости будут организованы рабочие места для сотрудников департамента, чтобы население могло приходить и подавать заявления на предоставление материальной помощи», – заявила Романовская.

Вице-премьер уточнила, что было уничтожено все имущество, а грязевые потоки продолжают сходить.

Власти выплатят компенсации – всем пострадавшим положено 10 тысяч рублей. Тем, кто потерял имущество выплатят от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Травмировано 18 человек, один человек погиб, один – пропал без вести.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа. Из центра Ялты ушла вода, движение транспорта восстановлено.

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