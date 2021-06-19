Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти запретили купаться в акватории Ялты ● Прорыв дамбы, затопленные села и школа: последствия ливня в Севастополе ● Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа ● Турагент из России обрадовалась потопу в Ялте, посчитав его лучше Нового года и секса ● На Крым надвигаются новые ливни
Потоп уничтожил департамент соцзащиты Ялты
Потоки воды уничтожили всю технику и мебель департамента соцзащиты Ялты.
Об этом журналистам сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.
«К сожалению, департамент (соцзащиты) Ялты практически полностью отсутствует, потому что снесло полностью всю технику и мебель. Мы сейчас экстренно организовываем новые рабочие места, привезли технику. В Центре занятости будут организованы рабочие места для сотрудников департамента, чтобы население могло приходить и подавать заявления на предоставление материальной помощи», – заявила Романовская.
Вице-премьер уточнила, что было уничтожено все имущество, а грязевые потоки продолжают сходить.
Власти выплатят компенсации – всем пострадавшим положено 10 тысяч рублей. Тем, кто потерял имущество выплатят от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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