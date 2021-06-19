Подача питьевой воды в Ялте откладывается до полуночи

Подача питьевой воды в дома Ялтинского городского округа откладывается до полуночи.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Обращаюсь к жителям Ялты и гостям полуострова, которые в это время находятся в южной столице Республики Крым, – в связи с заиленностью воды в результате чрезвычайной ситуации стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи текущего дня. Вся актуальная информация по данному вопросу будет публиковаться на сайте администрации города Ялты», – написал Аксенов.

Сейчас в городе работает восемь точек подвоза питьевой воды, бесплатно питьевую воду раздают и городские предприниматели. Воду отключили накануне из-за загрязнения после потопа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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