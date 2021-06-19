Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Потоп уничтожил департамент соцзащиты Ялты ● Власти запретили купаться в акватории Ялты ● Прорыв дамбы, затопленные села и школа: последствия ливня в Севастополе ● Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа ● Турагент из России обрадовалась потопу в Ялте, посчитав его лучше Нового года и секса
Подача питьевой воды в Ялте откладывается до полуночи
Подача питьевой воды в дома Ялтинского городского округа откладывается до полуночи.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Обращаюсь к жителям Ялты и гостям полуострова, которые в это время находятся в южной столице Республики Крым, – в связи с заиленностью воды в результате чрезвычайной ситуации стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи текущего дня. Вся актуальная информация по данному вопросу будет публиковаться на сайте администрации города Ялты», – написал Аксенов.
Сейчас в городе работает восемь точек подвоза питьевой воды, бесплатно питьевую воду раздают и городские предприниматели. Воду отключили накануне из-за загрязнения после потопа.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Прорыв дамбы, затопленные села и школа: последствия ливня в Севастополе. В ряде муниципалитетов города затопило жилые дома, с улиц убрали десятки рухнувших деревьев.
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