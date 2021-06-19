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Потоп в Крыму

Подача питьевой воды в Ялте откладывается до полуночи

16:08 суббота, 19 июня 2021
Ялта

Подача питьевой воды в дома Ялтинского городского округа откладывается до полуночи.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Обращаюсь к жителям Ялты и гостям полуострова, которые в это время находятся в южной столице Республики Крым, – в связи с заиленностью воды в результате чрезвычайной ситуации стабильная подача питьевой воды в систему города предварительно переносится с вечера до полуночи текущего дня. Вся актуальная информация по данному вопросу будет публиковаться на сайте администрации города Ялты», – написал Аксенов.

Сейчас в городе работает восемь точек подвоза питьевой воды, бесплатно питьевую воду раздают и городские предприниматели. Воду отключили накануне из-за загрязнения после потопа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прорыв дамбы, затопленные села и школа: последствия ливня в Севастополе. В ряде муниципалитетов города затопило жилые дома, с улиц убрали десятки рухнувших деревьев.

Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа. Из центра Ялты ушла вода, движение транспорта восстановлено.

В Крыму сносят постройки, чтобы отвести воду от жилых домов. В результате аномального ливня и вызванного им паводка в южнобережном поселке Кореиз подтоплено около десятка домовладений.

Водоснабжение Ялты обещают восстановить к вечеру. Водоснабжение населенных пунктов городского округа Ялта планируют восстановить к вечеру.

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