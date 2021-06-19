Один погибший, более десяти пострадавших: итоги потопа в Ялте

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Количество пострадавших от потопа в Ялте достигло 11 человек.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«11 человек пострадали, один погибший. У всех легкие повреждения, у одного среднее – прооперирован, у него перелом лодыжки: про него днем сообщали», - рассказала Павленко.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Погиб один человек, это мужчина 1995 года рождения.

В Ялте вчера выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Такого не было с 1922 года. Потоки воды сошли с городских улиц только около 18.00.

В отдельных частях муниципалитета нет света и водоснабжения, их восстановят не раньше 19 июня. Осуществляется подвоз воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте затопило крокодиляриум, часть животных не смогли эвакуировать. Крокодиляриум, который находится в цокольном этаже здания в центре Ялты, затопило под самый потолок.

Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина. Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.

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