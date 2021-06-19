Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Синоптик рассказал об особенностях циклона над Крымом ● Ущерб колоссальный: власти не обещают быстрого возвращения жизни в Ялте в привычное русло ● Страховые не выплатят компенсации владельцам утонувших машин в Крыму ● Когда в Ялте и Керчи восстановят подачу электроэнергии ● В подтопленном Крыму строят дамбы и обводные каналы для сброса воды
Один погибший, более десяти пострадавших: итоги потопа в Ялте
фото © Новости Крыма
Количество пострадавших от потопа в Ялте достигло 11 человек.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«11 человек пострадали, один погибший. У всех легкие повреждения, у одного среднее – прооперирован, у него перелом лодыжки: про него днем сообщали», - рассказала Павленко.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Погиб один человек, это мужчина 1995 года рождения.
В Ялте вчера выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Такого не было с 1922 года. Потоки воды сошли с городских улиц только около 18.00.
В отдельных частях муниципалитета нет света и водоснабжения, их восстановят не раньше 19 июня. Осуществляется подвоз воды.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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