Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +25
море +17

Потоп в Крыму

Один погибший, более десяти пострадавших: итоги потопа в Ялте

07:38 суббота, 19 июня 2021
Ялта
Один погибший, более десяти пострадавших: итоги потопа в Ялте

фото © Новости Крыма

Количество пострадавших от потопа в Ялте достигло 11 человек.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«11 человек пострадали, один погибший. У всех легкие повреждения, у одного среднее – прооперирован, у него перелом лодыжки: про него днем сообщали», - рассказала Павленко.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Погиб один человек, это мужчина 1995 года рождения.

В Ялте вчера выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Такого не было с 1922 года. Потоки воды сошли с городских улиц только около 18.00.

В отдельных частях муниципалитета нет света и водоснабжения, их восстановят не раньше 19 июня. Осуществляется подвоз воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте затопило крокодиляриум, часть животных не смогли эвакуировать. Крокодиляриум, который находится в цокольном этаже здания в центре Ялты, затопило под самый потолок.

Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина. Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.

Несколько гостиниц в Ялте подтоплены и обесточены. Несколько средств размещения в Ялте оказались подтопленными после ливня, электроснабжение в них отключено.

Стихия в Ялте: появились первые пострадавшие. Восемь человек получили травмы во время ливня и потопа на улицах Ялты.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 18 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 166 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Потоп в Крыму
Жители Ялты выловили огромного осетра в центре города во время наводнения

Жители Ялты выловили огромного осетра в центре города во время наводнения видео

Прохожие оказались шокированы неожиданным уловом и спрашивали, где мужчины поймали такую рыбу.

Потоп в Крыму
Когда в Ялте и Керчи восстановят подачу электроэнергии

Когда в Ялте и Керчи восстановят подачу электроэнергии

Ситуация по восстановлению энергоснабжения в пострадавших от стихии населенных пунктах Крыма находится на особом контроле комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения правительства РФ.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации