На Крым надвигаются новые ливни

Сегодня вечером в Крыму вновь ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вечером и до конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 июня.

Синоптик рассказал об особенностях циклона над Крымом. Циклон в ближайшие дни будет уходить с территории Крыма.

Такого не было сто лет: в Ялте выпало три месячных нормы осадков. За минувшую ночь и в течение дня 18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков, что составляет три месячных нормы.

Жара в Крым вернется в выходные. Настоящая летняя погода с температурой воздуха 30 градусов установится на Крымском полуострове в ближайшие выходные, 19-20 июня.