Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Турагент из России обрадовалась потопу в Ялте, посчитав его лучше Нового года и секса ● На Крым надвигаются новые ливни ● В Крыму сносят постройки, чтобы отвести воду от жилых домов ● МЧС продлило штормовое предупреждение о ливнях в Крыму до середины воскресенья ● Водоснабжение Ялты обещают восстановить к вечеру
Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа
фото © Новости Крыма
Из центра Ялты ушла вода, движение транспорта восстановлено.
Как сообщили в МЧС РК, в результате сильного ливня было подтоплено 49 домов с населением 147 человек. Из 14 вода уже откачана.
В зоне подтопления оказались 7 детских садов и 6 общеобразовательных школ, осушено 4 из них. Вода залила подвалы 20 многоквартирных домов, откачали из 4 подвальных помещений.
Пришлось эвакуировать 608 человек, большинство из них уже вернулись домой и в отели. 35 эвакуированных остаются в пунктах временного размещения: гостинице «Авангард», хостеле «Борода», санатории «Горный».
Света нет в 1 тысяче 420 частных домовладений и 18 многоквартирных домах, в которых проживает более 6 тысяч 200 человек. Электричество планируется подключить сегодня до 14 часов.
Водоснабжение по-прежнему ограничено: вода в системе все еще мутная.
Все объекты культурного наследия в Ялте временно для посещения минимум до вторника. Желающие ознакомиться с природными достопримечательностями должны быть осторожны: многие дороги и туристические тропы повреждены. В частности, размыло тропу к знаменитому водопаду Учан-Су. Все пляжи в Ялте смыло в море.
В ликвидации последствий наводнения в Ялте задействовано больше 1200 человек и около 250 единиц техники.
Напомним, во время потопа 18 июня 1 человек погиб, 11 пострадали.
В тексте использованы материалы: Новый день
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Водоснабжение Ялты обещают восстановить к вечеру. Водоснабжение населенных пунктов городского округа Ялта планируют восстановить к вечеру.
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Когда в Ялте и Керчи восстановят подачу электроэнергии. Ситуация по восстановлению энергоснабжения в пострадавших от стихии населенных пунктах Крыма находится на особом контроле комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения правительства РФ.
В подтопленном Крыму строят дамбы и обводные каналы для сброса воды. В Керчи и Ленинском районе Крыма продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, вызванного обильными ливнями в ночь на четверг.
Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа
Из центра Ялты ушла вода, движение транспорта восстановлено.
Турагент из России обрадовалась потопу в Ялте, посчитав его лучше Нового года и секса
Директор туристического агентства из Уфы Мария Сухарева обрадовалась потопу в Ялте.
В Крыму сносят постройки, чтобы отвести воду от жилых домов
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