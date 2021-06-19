Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Водоснабжение Ялты обещают восстановить к вечеру ● В Ялте во время наводнения пропала без вести женщина, 18 человек получили травмы ● Жители Ялты выловили огромного осетра в центре города во время наводнения ● Один погибший, более десяти пострадавших: итоги потопа в Ялте ● Синоптик рассказал об особенностях циклона над Крымом
МЧС продлило штормовое предупреждение о ливнях в Крыму до середины воскресенья
МЧС продлило штормовое предупреждение о сильных дождях и граде в Крыму до середины дня 20 июня.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления ведомства по Крыму.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и до конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/c», – говорится в сообщении.
В ночь на 17 июня сильные ливни прошли на востоке Крыма, в частности, в Керчи выпало две месячных нормы осадков. В городе затоплено несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, а также горбольница №1. Действует режим ЧС.
18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Травмировано 18 человек, один человек погиб, один – пропал без вести.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Синоптик рассказал об особенностях циклона над Крымом. Циклон в ближайшие дни будет уходить с территории Крыма.
Такого не было сто лет: в Ялте выпало три месячных нормы осадков. За минувшую ночь и в течение дня 18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков, что составляет три месячных нормы.
Жара в Крым вернется в выходные. Настоящая летняя погода с температурой воздуха 30 градусов установится на Крымском полуострове в ближайшие выходные, 19-20 июня.
Циклон, проходящий над Крымом, начал затухать. На Ай-Петри всего за два дня в результате ливней выпало 3 месячные нормы осадков. Немногим лучше ситуация во многих других регионах полуострова.
Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа
Из центра Ялты ушла вода, движение транспорта восстановлено.
Турагент из России обрадовалась потопу в Ялте, посчитав его лучше Нового года и секса
Директор туристического агентства из Уфы Мария Сухарева обрадовалась потопу в Ялте.
В Крыму сносят постройки, чтобы отвести воду от жилых домов
В результате аномального ливня и вызванного им паводка в южнобережном поселке Кореиз подтоплено около десятка домовладений.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
21 час назад
Какой сегодня праздник 19 июня фото
Сегодня, 19 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.