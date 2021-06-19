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Потоп в Крыму

МЧС продлило штормовое предупреждение о ливнях в Крыму до середины воскресенья

12:31 суббота, 19 июня 2021

МЧС продлило штормовое предупреждение о сильных дождях и граде в Крыму до середины дня 20 июня.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления ведомства по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и до конца суток 19 июня, ночью и в первой половине дня 20 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/c», – говорится в сообщении.

В ночь на 17 июня сильные ливни прошли на востоке Крыма, в частности, в Керчи выпало две месячных нормы осадков. В городе затоплено несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов, а также горбольница №1. Действует режим ЧС.

18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков – три месячные нормы. Травмировано 18 человек, один человек погиб, один – пропал без вести.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Синоптик рассказал об особенностях циклона над Крымом. Циклон в ближайшие дни будет уходить с территории Крыма.

Такого не было сто лет: в Ялте выпало три месячных нормы осадков. За минувшую ночь и в течение дня 18 июня в Ялте выпало 135 мм осадков, что составляет три месячных нормы.

Жара в Крым вернется в выходные. Настоящая летняя погода с температурой воздуха 30 градусов установится на Крымском полуострове в ближайшие выходные, 19-20 июня.

Циклон, проходящий над Крымом, начал затухать. На Ай-Петри всего за два дня в результате ливней выпало 3 месячные нормы осадков. Немногим лучше ситуация во многих других регионах полуострова.

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