Крымские медики заметили настораживающую тенденцию среди пациентов с COVID-19

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Число пациентов с COVID-19, которых пришлось госпитализировать в Республике Крым, больше, чем оставшихся на амбулаторном лечении с более легкими формами – коронавирус стал более агрессивным.

Об этом на пресс-коференции в Симферополе сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Мы видим, что именно по Республике Крым у нас госпитализированных больше, чем амбулаторных пациентов. И это тоже настораживающий момент – он говорит, во-первых, о поздней обращаемости и о том, что заболевание протекает в более молниеносной форме», – рассказал он.

Также, по словам замминистра, COVID-19 «помолодел» и стал более агрессивным по наблюдениям медиков. «Однозначно ковид помолодел. Сегодня большое количество зараженных и тяжелых (больных) от 18 до 35 лет, – сообщил Лясковский. – И он стал более агрессивным. У нас увеличилось количество осложненных ковидных пневмоний».

Ранее сообщалось, что ситуация с COVID-19 в Крыму ухудшается, в связи с чем Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения, направленные на недопущение распространения, COVID-19.

В частности, предложено ограничить работу общепита, караоке-клубов и баров, количество мест в кинотеатрах предложили сократить до 50%. Также предложено запретить проведение развлекательных мероприятий в торговых центрах и ограничить в выходные дни работу детских и досуговых развлекательных организаций.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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