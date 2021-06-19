Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +21
море +17

Потоп в Крыму

Керчанку госпитализировали из-за удара током

20:24 суббота, 19 июня 2021
Керчь

33-лентяя жительница Керчи получила удар электрическим током и оказалась в больнице.

В сети интернет распространилась информация о смерти женщины, а также о том, что происшествие случилось на улице Пролетарская, где еще не ушла вода. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин в комментарии опроверг эту информацию.

«Нигде никто не убит. Женщина находится в больнице», - сказал он.

Как пояснили в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи, данное происшествие никак не связано с подтоплением города из-за аномальных ливней.

«Около 15.00 был вызов по адресу. Приехала скорая. Женщина была в удовлетворительном состоянии и отказалась от госпитализации, но в районе 17 часов повторно вызвала скорую, поскольку у нее начал неметь язык. По ее словам, в квартире был оголенный электропровод. С подтоплением это происшествие не связано», - заверили медики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число травмированных в Ялте из-за потопа снова возросло. Число травмированных в Ялте из-за потопа людей выросло до 19.

В Ялте во время наводнения пропала без вести женщина, 18 человек получили травмы. На данный момент в Ялте подтоплен 101 дом, откачана вода из 43. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Один погибший, более десяти пострадавших: итоги потопа в Ялте. Количество пострадавших от потопа в Ялте достигло 11 человек.

Машина в Ялте перевернулась и уплыла. На видео показаны устрашающие последствия мощнейшего ливня на ЮБК.

Потоп в Крыму
Власти заявили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено

Власти заявили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено

Подача электроэнергии жителям Крыма после наводнения восстановлена в полном объеме.

Потоп в Крыму
Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи

Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи

Число эвакуированных жителей Ялты из мест подтопления превысило полтысячи человек.

Потоп в Крыму
Эвакуированных из зон подтопления в Крыму заставили сдавать тесты на коронавирус

Эвакуированных из зон подтопления в Крыму заставили сдавать тесты на коронавирус

Граждане, эвакуированные из зон подтопления в Крыму, сдают тесты на коронавирус.

Потоп в Крыму
Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа

Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа

Из центра Ялты ушла вода, движение транспорта восстановлено.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации