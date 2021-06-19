Керчанку госпитализировали из-за удара током

33-лентяя жительница Керчи получила удар электрическим током и оказалась в больнице.

В сети интернет распространилась информация о смерти женщины, а также о том, что происшествие случилось на улице Пролетарская, где еще не ушла вода. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин в комментарии опроверг эту информацию.

«Нигде никто не убит. Женщина находится в больнице», - сказал он.

Как пояснили в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи, данное происшествие никак не связано с подтоплением города из-за аномальных ливней.

«Около 15.00 был вызов по адресу. Приехала скорая. Женщина была в удовлетворительном состоянии и отказалась от госпитализации, но в районе 17 часов повторно вызвала скорую, поскольку у нее начал неметь язык. По ее словам, в квартире был оголенный электропровод. С подтоплением это происшествие не связано», - заверили медики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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