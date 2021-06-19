Какой сегодня праздник 19 июня

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Сегодня, 19 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Троицкая родительская суббота

За день до большого православного праздника Троицы будет Троицкая родительская суббота. Этот день выпадает на 19 июня.

Как известно, на родительскую субботу принято посещать храмы и молиться об усопших родственниках и близких людях, ставить свечи за их упокоение. А 20 июня отмечается День Святой Троицы (праздник Пятидесятницы) – сошествия Святого Духа на апостолов. Этот праздник христиане встречают с особой торжественностью.

Следовать традициям Троицкой родительской субботы верующие начинают в пятницу. Вечером православные идут в храм, где совершается Великая панихида. Самая же важная часть богослужений происходит утром в субботу, когда после Божественной литургии священники служат общую панихиду. Именно тогда православные и чтят память вообще всех христиан, которые когда-либо жили.

Всемирный день неспешной прогулки (World Sauntering Day)

Фото pixabay.com

Всемирный день прогулок — неофициальный праздник, отмечаемый ежегодно 19 июня. Он направлен на то, чтобы побудить людей замедлиться и наслаждаться жизнью, а не слепо мчаться по ней. Слово «прогуливание» означает медленную и расслабленную ходьбу, без спешки и усилий.

Считается, что Всемирный День прогулок был создан в 1979 году У. Т. Рабе. В то время бег трусцой быстро набирал популярность, Рабе опасался, что люди разучатся расслабляться и ценить окружающий мир. Так родился Всемирный День прогулок.

У. Т. Рабе задумал эту идею, остановившись в Гранд-отеле на острове Макино, штат Мичиган. Этот отель может похвастаться самой длинной верандой в мире (длиной 600 футов), которая идеально подходит для прогулок. Кстати, прогулка — это особый стиль ходьбы, который не следует путать с плавным движением, гарцеванием, напыщенной походкой или рысью. Человек идет медленно и расслабленно, как правило, ни в каком-то определенном направлении.

Илларион Пропольник

Народный праздник «Ларион Пропольник» отмечается 19 июня (по старому стилю - 6 июня). В православном церковном календаре это день памяти преподобного Илариона Нового, Далматского, игумена. Другие названия праздника: «Ларион», «Лавривон», «Полольник». Пропольником день прозвали потому, что именно с него люди массово начинали очищать землю от сорной травы.

Также сегодня, 19 июня, отмечают такие праздники:

- Всемирный день детского футбола

- Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

- День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского

- День спиртоглотов

- День наблюдения за облаками

- Всемирный день серповидноклеточной анемии (World Sickle Cell Day)

- День поцелуев (National Kissing Day) в Великобритании

- День мартини (National Martini Day) в США

- День кота Гарфилда (National Garfield the Cat Day) в США

- День посадки деревьев в Парагвае

- День «Больше никогда» в Уругвае

- День труда в Тринидад и Тобаго

- День эмансипации (День свободы) в США

- Иванов день в Финляндии

- Праздник середины лета (Midsommar) в Швеции и Финляндии

Сегодня именины празднуют: Геласий, Георгий, Паисий, Иларион, Иона, Фотий, Ростислав, Софья, Виссарион, Сусанна (Сосанна), Архелая, Фекла, Юлиана.

Что происходило 19 июня в прошлые годы

240 - греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана.

1739 - капитан Мартын Шпанберг на построенных на Камчатке судах достиг Японии, где по приказу императрицы Анны Иоанновны ознакомился с ее политическим строем, обследовал порты и предпринял первые шаги к установлению торговых отношений.

1762 - Российская империя заключила мирный договор с Пруссией.

1787 - находясь в Полтаве, Екатерина II присвоила князю Потемкину титул князя Таврического.

1790 - во Франции отменено потомственное дворянство.

1829 - сэр Роберт Пиль основал лондонскую столичную полицию.

1846 - в Нью-Джерси (США) прошел первый в истории бейсбольный матч.

1862 - рабовладение запрещено на всей территории США.

1910 - В США впервые праздновался День отца, учрежденный миссис Додд в Споукейне, штат Вашингтон.

1920 - Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

1921 - перепись населения в Великобритании.

1956 - свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера.

1996 - при выходе из здания правительства России задержаны шоу-мэн С. Лисовский и помощник Анатолия Чубайса А. Евстафьев с коробкой из-под ксерокса, в которой находились полмиллиона долларов.

1999 - вышла первая версия (1.0 Beta) популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike.

2003 - в Нью-Йорке (США) в универмаге «Мейсис» прошел первый в мире флешмоб под названием «Любовный ковер для загородной коммуны».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 июня. Какие праздники будут завтра?

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