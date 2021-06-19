Годовая инфляция в мае увеличилась в Крыму на 6,5 процентов

На инфляцию в регионе главным образом оказали влияние федеральные факторы временного характера: сохраняющийся рост издержек производителей в совокупности с ограничением предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров, а также рост спроса на внутренний туризм.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Крыму в мае составил 8,13% после 7,39% в апреле.

«Продолжающийся перенос в стоимость продукции возросших издержек производителей способствовал повышению темпов прироста цен на мясо птицы и свинину. Это обусловлено ростом затрат на корма из-за повышения мировых цен на зерно вместе с подорожанием импортных компонентов производства (ветеринарные препараты, витамины, оборудование) на фоне ослабления рубля, произошедшего ранее», – пояснили в Центробанке.

Увеличение темпов прироста цен на свеклу, морковь и картофель, а также подорожание капусты связано с исчерпанием запасов урожая прошлого года по причине неблагоприятной погоды, сокращения их посевных площадей, а также недостатка подходящих мощностей для хранения.

Прирост цен на непродовольственные товары в мае составил 4,64% (в апреле – 4,34%), на услуги – 5,12% (в апреле – 4,52%).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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