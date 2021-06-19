Эвакуированных из зон подтопления в Крыму заставили сдавать тесты на коронавирус

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Граждане, эвакуированные из зон подтопления в Крыму, сдают тесты на коронавирус.

Это следует из данных оперштаба по ликвидации последствий ЧС.

«Среди размещенных в пунктах временного размещения граждан организовано взятие ПЦР тестов», – сообщили в оперштабе.

Ковидные госпитали Керчи и Ялты продолжили работу, несмотря на потоп, пациентам ничего не угрожает – в случае необходимости их готовы эвакуировать.

Также в Керчи и Ялте возобновили работу пункты вакцинации от коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские медики заметили настораживающую тенденцию среди пациентов с COVID-19. Число пациентов с COVID-19, которых пришлось госпитализировать в Республике Крым, больше, чем оставшихся на амбулаторном лечении с более легкими формами – коронавирус стал более агрессивным.

Крым вернулся к показателям февраля по COVID-19. Основными причинами роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму являются несоблюдение антиковидных ограничений и недостаточный уровень вакцинации.

В Крыму уже более 150 новых заражений. За 17 июня на территории Республики Крым подтвержден 156 случаев коронавирусной инфекции.

Ялта введет собственные антиковидные ограничения. В Ялте, которая на сегодняшний день является лидером по росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, будут введены дополнительные карантинные ограничения.