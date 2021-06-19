Дотянется ли до Крыма губительная слизь

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Пятно слизи, зафиксированное в Мраморном море и способное нанести серьезный вред экосистеме, впервые выбралось за его пределы и проникло в Эгейское море, сообщили ТАСС сотрудники Морского гидрофизического института РАН.

Такое движение, по их словам, отмечено впервые за все годы наблюдений. Может ли вредоносная слизь добраться и до Черного моря?

Так называемая морская слизь – субстанция, образующаяся в результате жизнедеятельности фитопланктона. Толстый слой слизи содержит множество микроорганизмов, кроме этого, как рассказал ForPost заведующий отделом дистанционных методов исследований МГИ Сергей Станичный, постепенно он начинает собирать с поверхности моря всю плавающую в нем грязь.

«Эта коллоидная клейкая масса, похожая на тряпочку, притягивает к себе пластик, грязь, все, что плавает в море, и в итоге становится совершенно грязной. Слизь покрывает перья водоплавающих птиц, забивает жабры рыб. А потом она тонет и покрывает собой бентосные организмы, нанося им огромный вред», – говорит ученый.

От слизи страдает все живое, что с ней соприкасается, – от моллюсков до прибрежных птиц. В Мраморном море она появилась не вчера, однако до поры до времени вела себя довольно скромно. Сейчас ее объем разросся в тысячи, а то и десятки тысяч раз. Пятно слизи растянулось примерно на 150 км, осложнив жизнь не только обитателей моря, но и прибрежных населенных пунктов.

Событие само по себе крайне неприятное. Однако объективных предпосылок для перехода слизи в Черное море, считает Сергей Станичный, нет. Главная причина в том, что слизь находится в основном в поверхностном слое воды. А поверхностный слой перемещается из Черного моря в Мраморное, а не наоборот.

При этом ученый подчеркивает: в Черном море слизь тоже есть, но в очень незначительных количествах. Увидеть ее можно на снимках, сделанных подводным дроном (роботом, ныряющим на глубину до 100 м).

Причины, по которым произошло такое движение слизи в Мраморном море, до конца не ясны, но о двух из них, по словам Сергея Станичного, говорить можно. Первая – климатические изменения, вторая – загрязненность воды. Подобное уже происходило в других местах Мирового океана: так, после техногенной аварии на скважине British Petroleum в Мексиканском заливе слизь тоже «воспряла духом».

«Мраморное море все-таки достаточно замкнутое, в большей части мелководное, и все стоки Стамбула и близлежащих населенных пунктов попадают туда. К тому же там два года подряд стояли теплые зимы, температура воды в Мраморном море повысилась в среднем на 2 градуса. Все это сказалось на экосистеме», – говорит ученый.

Подобные эффекты, полагает он, в принципе возможны в Каркинитском заливе и Азовском море. Там слизь тоже есть, хотя и в значительно меньших количествах, чем в Мраморном море. Нас же от подобного развития событий защищают ветра, характерные для Крыма и особенно для Севастополя – они, по словам ученого, «обеспечивают определенную вентиляцию и перебалтывают воду». Но это, конечно, не означает, что можно не заботиться о чистоте Черного моря и не защищать его от вредоносных стоков, содержащих излишки фосфора, азота и других химических веществ.

В тексте использованы материалы: Форпост

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