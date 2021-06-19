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Потоп в Крыму

Число травмированных в Ялте из-за потопа снова возросло

17:58 суббота, 19 июня 2021
Ялта

Число травмированных в Ялте из-за потопа людей выросло до 19.

Это следует из данных оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

«Вследствие ЧС получили травмы 19 человек, из них двое госпитaлизированы, один пострадавший прооперирован (перелом лодыжки)», – сообщили в оперштабе.

Продолжаются поиски пропавшей без вести женщины. Один человек погиб.

Ранее сообщалось о 18 травмированных.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Один погибший, более десяти пострадавших: итоги потопа в Ялте. Количество пострадавших от потопа в Ялте достигло 11 человек.

Машина в Ялте перевернулась и уплыла. На видео показаны устрашающие последствия мощнейшего ливня на ЮБК.

В Ялте затопило крокодиляриум, часть животных не смогли эвакуировать. Крокодиляриум, который находится в цокольном этаже здания в центре Ялты, затопило под самый потолок.

Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина. Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.

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