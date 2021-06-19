Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Эвакуированных из зон подтопления в Крыму заставили сдавать тесты на коронавирус ● В Ялте открыт сбор средств пострадавшим от чрезвычайной ситуации ● В Ялте подтоплены десятки отелей ● Следующая неделя в Крыму пройдет без погодных потрясений ● Завалы мусора начали убирать с пляжей Ялты
Число травмированных в Ялте из-за потопа снова возросло
Число травмированных в Ялте из-за потопа людей выросло до 19.
Это следует из данных оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.
«Вследствие ЧС получили травмы 19 человек, из них двое госпитaлизированы, один пострадавший прооперирован (перелом лодыжки)», – сообщили в оперштабе.
Продолжаются поиски пропавшей без вести женщины. Один человек погиб.
Ранее сообщалось о 18 травмированных.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Один погибший, более десяти пострадавших: итоги потопа в Ялте. Количество пострадавших от потопа в Ялте достигло 11 человек.
Машина в Ялте перевернулась и уплыла. На видео показаны устрашающие последствия мощнейшего ливня на ЮБК.
В Ялте затопило крокодиляриум, часть животных не смогли эвакуировать. Крокодиляриум, который находится в цокольном этаже здания в центре Ялты, затопило под самый потолок.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина. Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
Власти заявили, что электроснабжение Крыма полностью восстановлено
Подача электроэнергии жителям Крыма после наводнения восстановлена в полном объеме.
Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи
Число эвакуированных жителей Ялты из мест подтопления превысило полтысячи человек.
Эвакуированных из зон подтопления в Крыму заставили сдавать тесты на коронавирус
Граждане, эвакуированные из зон подтопления в Крыму, сдают тесты на коронавирус.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
вчера
Музеи закрыты, дороги размыты, пляжей нет: в Ялте продолжают устранять последствия потопа
Из центра Ялты ушла вода, движение транспорта восстановлено.