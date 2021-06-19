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Потоп в Крыму

Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи

18:24 суббота, 19 июня 2021
Ялта
Число эвакуированных жителей Ялты превысило полтысячи

фото © Новости Крыма

Число эвакуированных жителей Ялты из мест подтопления превысило полтысячи человек.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала глава администрации города Янина Павленко.

«Продолжаем оказывать помощь эвакуированным ялтинцам – таких у нас 608 человек (50 – дети). В пунктах временного размещения находится 96 человек (6 детей). Они обеспечены всем необходимым – вещами, горячим питанием и т.д. Спасибо большое неравнодушным предпринимателям, которые оказывали и продолжают оказывать помощь», – написала Павленко.

Постепенно в городе начинают возобновлять подачу воды и электричества в дома. «Из 67 тысяч абонентов 32 тысячи обеспечены водой. Работы по подключению продолжаются. Организован подвоз бутилированной воды, – отметила Павленко. – Обесточено 224 абонента. До конца дня также планируем большинство из них подключить. В некоторых районах (улицы Кривошты, Вергасова и центральная часть города) не можем дать электроэнергию, так как дома затоплены водой. Но уже работает около 20 помп, которые выкачивают воду из подвалов. Осушим дома – дадим свет».

Без газа остаются 719 абонентов, но их постепенно подключают.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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