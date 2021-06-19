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Власть

Аэропорт Симферополь обслужил 2 млн пассажиров с начала года

13:04 суббота, 19 июня 2021

Аэропорт Симферополь обслужил с начала 2021 года два миллиона человек, пассажиропоток впервые превысил такой рубеж уже в первом полугодии.

Об этом сообщила пресс-служба авиаузла.

В пресс-службе уточнили, что в предыдущие годы показатель в два миллиона принятых и отправленных пассажиров фиксировался не раньше начала июля.

Юбилейным пассажиром стала жительница Омска, которая с мужем и пятилетним ребенком прилетела на отдых в Крым. Она получила сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры, а также сертификат на бесплатный перелет по любому российскому направлению от авиакомпании. Пассажир также получил памятные сувениры от министерства курортов и туризма Республики Крым и сертификат на отдых в детском тематическом парке.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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