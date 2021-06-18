Жара в Крым вернется в выходные

фото © Новости Крыма

Настоящая летняя погода с температурой воздуха 30 градусов установится на Крымском полуострове в ближайшие выходные, 19-20 июня.

Об этом рассказал «Известиям» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Крыму и Тамани состоялся буквально библейский потоп. В Краснодарском крае больше всего осадков выпало в Анапе, две месячные нормы. Затем ненастье двинулось на Крымский полуостров: Керчь ушла под воду, вылилось 82 мм осадков — это как столитровая бочка воды на каждый квадратный метр», – пояснил он.

По словам синоптика, зона интенсивных гроз смещается с востока на запад через центральные районы Крыма, следующие на очереди – Симферополь, Евпатория, но осадки там будут не такие экстремальные. А вот прибрежные курортные зоны на южном берегу, где сейчас отдыхают туристы, непогода затронет в меньшей степени.

«Рекордные ливни стихнут, в пятницу пройдут обычные локальные дожди, а в выходные в Крым наконец придет долгожданное тепло, которого мы не видели две недели, воздух прогреется до 30 градусов», – отметил Тишковец.

Аномальные осадки принес на полуостров циклон, который двигался не как обычно с запада на восток, а с востока на запад. Мощнейшее тепло над сушей и подпитка влагой – это ядерный коктейль для формирования гибридных облаков, которые уходят в стратосферу и затем проливаются рекордными дождями. Но с изменением климата это никак не связано, просто нестандартное стечение обстоятельств, отметил синоптик.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Две месячные нормы осадков выпало в районе Херсонеса в Севастополе. Больше двух месячных норм осадков выпало за минувшие шесть часов в районе Херсонесского маяка в Севастополе.

Ночной ливень затопил несколько жилых домов и дороги в Ялте. Ливень, который начался сегодня ночью в Ялте, подтопил несколько подвалов в многоквартирных жилых домах и заблокировал улицы.

В Крыму продолжается шторм: синоптики предупредили об угрозе селей. Сильные дожди с грозой и ветром задержатся над Крымом и в пятницу.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 18 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 18 июня.