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Общество

Жара в Крым вернется в выходные

16:31 пятница, 18 июня 2021
Жара в Крым вернется в выходные

фото © Новости Крыма

Настоящая летняя погода с температурой воздуха 30 градусов установится на Крымском полуострове в ближайшие выходные, 19-20 июня.

Об этом рассказал «Известиям» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Крыму и Тамани состоялся буквально библейский потоп. В Краснодарском крае больше всего осадков выпало в Анапе, две месячные нормы. Затем ненастье двинулось на Крымский полуостров: Керчь ушла под воду, вылилось 82 мм осадков — это как столитровая бочка воды на каждый квадратный метр», – пояснил он.

По словам синоптика, зона интенсивных гроз смещается с востока на запад через центральные районы Крыма, следующие на очереди – Симферополь, Евпатория, но осадки там будут не такие экстремальные. А вот прибрежные курортные зоны на южном берегу, где сейчас отдыхают туристы, непогода затронет в меньшей степени.

«Рекордные ливни стихнут, в пятницу пройдут обычные локальные дожди, а в выходные в Крым наконец придет долгожданное тепло, которого мы не видели две недели, воздух прогреется до 30 градусов», – отметил Тишковец.

Аномальные осадки принес на полуостров циклон, который двигался не как обычно с запада на восток, а с востока на запад. Мощнейшее тепло над сушей и подпитка влагой – это ядерный коктейль для формирования гибридных облаков, которые уходят в стратосферу и затем проливаются рекордными дождями. Но с изменением климата это никак не связано, просто нестандартное стечение обстоятельств, отметил синоптик.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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