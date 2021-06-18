Задушен и ограблен: пропавшего в Крыму мужчину нашли мертвым

Сотрудник одной из симферопольских станций техобслуживания подозревается в убийстве жителя Симферополя.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

12 июня в адрес ведомства поступило заявление об исчезновении 32-летнего симферопольца. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что днем ранее пропавший встречался подозреваемым, чтобы купить дорогостоящие детали для автомобиля.

«Установлено, что злоумышленник, достоверно зная о наличии у мужчины крупной суммы денег и желая завладеть ею, назначил потерпевшему встречу на съемной квартире в городе Симферополе. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил потерпевшего и завладел его деньгами», - говорится в сообщении.

После убийства подозреваемый решил скрыть следы преступления. С этой целью он спрятал автомобиль в лесу недалеко от Симферополя, а также уничтожил телефон. Тело жертвы он завернул в полиэтилен и вывез на специально арендованном автомобиле в лесополосу в десяти километрах от Симферополя, рассказали в ведомстве.

Следователям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления 32-летнего жителя Симферополя. Мужчина дал признательные показания, а также указал место, где спрятал тело потерпевшего. Кроме того, на предполагаемом месте преступления – в съемной квартире – обнаружены и изъяты вещи и документы потерпевшего.

В отношении подозреваемого заведено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин пырнул ножом своего соседа по комнате. 42-летнего ранее судимого жителя Сакского района будут судить за то, что он ранил ножом своего соседа по комнате, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В Крыму муж украл у супруги золотые украшения на 120 тысяч рублей. Полиция быстро нашла вора, похитившего у керчанки золото на 120 тысяч рублей. Им оказал муж 36-летеей жительницы города-героя.

Крымчанка украла у родных 2,5 тонны лаванды и скрылась в Питере. Полицейские задержали 27-летнюю крымчанку, которая украла урожай лаванды у своих родственников, продала его и сбежала в Санкт-Петербург.

В Крыму пенсионерке «сняли порчу» за миллион рублей. Под видом снятия порчи женщина выманила у пенсионерки в Симферополе около миллиона рублей.